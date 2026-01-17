Berapa harga perdagangan saat ini dari Bitcoin Cats?

Bitcoin Cats (1CAT) saat ini dihargai Rp2.20848136222766000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 5.27% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Bitcoin Cats hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),Meme,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2),Cat-Themed,Gaming Platform. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap 1CAT?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Bitcoin Cats dalam pasar kripto global?

Saat ini, Bitcoin Cats menduduki peringkat pasar #4367 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp11042423713.643751000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang 1CAT?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 5000000000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Bitcoin Cats?

Rentang harga antara Rp2.08424794716281000 dan Rp2.20983356266374000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Bitcoin Cats dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),Meme,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2),Cat-Themed,Gaming Platform lainnya, 1CAT terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.