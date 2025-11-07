BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live BitCone hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual CONE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CONE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live BitCone hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual CONE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CONE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CONE

Info Harga CONE

Penjelasan CONE

Whitepaper CONE

Situs Web Resmi CONE

Tokenomi CONE

Prakiraan Harga CONE

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BitCone

Harga BitCone (CONE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CONE ke USD:

--
----
-4.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live BitCone (CONE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:55:47 (UTC+8)

Informasi Harga BitCone (CONE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

-3.52%

-13.38%

-13.38%

Harga aktual BitCone (CONE) adalah --. Selama 24 jam terakhir, CONE diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCONE adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CONE telah berubah sebesar +0.27% selama 1 jam terakhir, -3.52% selama 24 jam, dan -13.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BitCone (CONE)

$ 141.87K
$ 141.87K$ 141.87K

--
----

$ 146.85K
$ 146.85K$ 146.85K

587.38B
587.38B 587.38B

608,000,000,000.0
608,000,000,000.0 608,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BitCone saat ini adalah $ 141.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CONE adalah 587.38B, dan total suplainya sebesar 608000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 146.85K.

Riwayat Harga BitCone (CONE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BitCone ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BitCone ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BitCone ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BitCone ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.52%
30 Days$ 0-17.74%
60 Hari$ 0-14.34%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan BitCone (CONE)

BitCone (CONE) is a community utility token made by Cones, for Cones. 608 Billion tokens were created to parallel the 608 Cone Head - Reddit Collectible Avatars. The token is governed democratically, so every decision is voted on via Conemunity Polls.

BitCones can be earned through Avatar Airdrops, Community Events and "BitCone Mining", a revolutionary automated content monetization platform, that incentivizes user engagement in r/ConeHeads and other participating subReddits.

BitCones can also be utilized to Trade & List Reddit Collectible Avatars NFT on our very own NFT Marketplace - Avatarmate.xyz!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya BitCone (CONE)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga BitCone (USD)

Berapa nilai BitCone (CONE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BitCone (CONE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BitCone.

Cek prediksi harga BitCone sekarang!

CONE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi BitCone (CONE)

Memahami tokenomi BitCone (CONE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CONE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang BitCone (CONE)

Berapa nilai BitCone (CONE) hari ini?
Harga live CONE dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CONE ke USD saat ini?
Harga CONE ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BitCone?
Kapitalisasi pasar CONE adalah $ 141.87K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CONE?
Suplai beredar CONE adalah 587.38B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CONE?
CONE mencapai harga ATH sebesar 0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CONE?
CONE mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan CONE?
Volume perdagangan 24 jam live CONE adalah -- USD.
Akankah harga CONE naik lebih tinggi tahun ini?
CONE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CONE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:55:47 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BitCone (CONE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,464.23
$100,464.23$100,464.23

-1.51%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,245.87
$3,245.87$3,245.87

-1.63%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1051
$1.1051$1.1051

+28.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.78
$152.78$152.78

-2.01%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,464.23
$100,464.23$100,464.23

-1.51%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,245.87
$3,245.87$3,245.87

-1.63%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.78
$152.78$152.78

-2.01%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1899
$2.1899$2.1899

-1.99%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16241
$0.16241$0.16241

+2.04%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00017335
$0.00017335$0.00017335

+3,367.00%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004628
$0.00004628$0.00004628

+329.71%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008034
$0.008034$0.008034

+276.47%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$17.7776
$17.7776$17.7776

+190.95%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009913
$0.009913$0.009913

+147.82%