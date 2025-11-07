BursaDEX+
Harga live BitMart hari ini adalah 0.530724 USD. Lacak informasi harga aktual BMX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BMX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BMX

Info Harga BMX

Penjelasan BMX

Situs Web Resmi BMX

Tokenomi BMX

Prakiraan Harga BMX

Logo BitMart

Harga BitMart (BMX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BMX ke USD:

mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live BitMart (BMX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:17:16 (UTC+8)

Informasi Harga BitMart (BMX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Harga aktual BitMart (BMX) adalah $0.530724. Selama 24 jam terakhir, BMX diperdagangkan antara low $ 0.498683 dan high $ 0.529685, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBMX adalah $ 0.619048, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00672692.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BMX telah berubah sebesar +2.33% selama 1 jam terakhir, +4.25% selama 24 jam, dan +6.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BitMart (BMX)

Kapitalisasi Pasar BitMart saat ini adalah $ 179.77M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BMX adalah 339.41M, dan total suplainya sebesar 639412030.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 338.67M.

Riwayat Harga BitMart (BMX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BitMart ke USD adalah $ +0.02162584.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BitMart ke USD adalah $ +0.2229581607.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BitMart ke USD adalah $ +0.4039531424.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BitMart ke USD adalah $ +0.2141343308550081.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.02162584+4.25%
30 Days$ +0.2229581607+42.01%
60 Hari$ +0.4039531424+76.11%
90 Hari$ +0.2141343308550081+67.64%

Apa yang dimaksud dengan BitMart (BMX)

BMX is an ERC20 based token issued by BitMart Exchange with total volume of 1,000,000,000. First issued as BMC in December 2017, BitMart changed the name of the token in January 2018 as BMX. You may find that the symbol name displayed in the smart contract and block explorer as BMC, but the actual symbol name we use is BMX. The reason is: our toke was named BMC, but then we find that "BMC" has been used by another project, so we have to change the symbol name of our token to "BMX".

Sumber Daya BitMart (BMX)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga BitMart (USD)

Berapa nilai BitMart (BMX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BitMart (BMX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BitMart.

Cek prediksi harga BitMart sekarang!

BMX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi BitMart (BMX)

Memahami tokenomi BitMart (BMX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BMX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang BitMart (BMX)

Berapa nilai BitMart (BMX) hari ini?
Harga live BMX dalam USD adalah 0.530724 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BMX ke USD saat ini?
Harga BMX ke USD saat ini adalah $ 0.530724. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BitMart?
Kapitalisasi pasar BMX adalah $ 179.77M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BMX?
Suplai beredar BMX adalah 339.41M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BMX?
BMX mencapai harga ATH sebesar 0.619048 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BMX?
BMX mencapai harga ATL 0.00672692 USD.
Berapa volume perdagangan BMX?
Volume perdagangan 24 jam live BMX adalah -- USD.
Akankah harga BMX naik lebih tinggi tahun ini?
BMX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BMX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:17:16 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

