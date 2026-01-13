Berapa harga saat ini dari Bitrock?

Harga langsung dari Bitrock (BROCK) adalah Rp6.606415665013665000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Bitrock di pasar?

Bitrock saat ini berada pada peringkat pasar #8726, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp661332138.4674720000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari BROCK?

Jumlah token yang beredar dari BROCK adalah 100000000.0 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Bitrock?

Dalam 24 jam terakhir, Bitrock diperdagangkan dalam kisaran Rp6.571550202334680000 (terendah 24 jam) hingga Rp6.857716487801325000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Bitrock dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Bitrock mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp5294.0594379142470000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp6.206389221233040000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan BROCK hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Bitrock?

Pergeseran harga saat ini sebesar -3.33% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Smart Contract Platform,Ethereum Ecosystem,SideChain. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.