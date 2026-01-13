Berapa harga saat ini dari Bitsota?

Bitsota (SN94) diperdagangkan pada Rp32009.0412789000, mencerminkan pergerakan harga sebesar 13.57% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran Bitsota dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets, SN94 sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif SN94 diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, SN94 mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari Bitsota?

Terdapat 174202.046546762 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat SN94?

Bitsota saat ini menempati peringkat pasar #5227 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp5560576957.242846000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja Bitsota dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar 13.57% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan Bitsota dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets, SN94 menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.