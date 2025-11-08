Harga Bitty Baby Hari Ini

Harga live Bitty Baby (BITBABY) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BITBABY ke USD saat ini adalah -- per BITBABY.

Bitty Baby saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,506.67, dengan suplai yang beredar 999.95M BITBABY. Selama 24 jam terakhir, BITBABY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BITBABY bergerak -0.85% dalam satu jam terakhir dan -20.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bitty Baby (BITBABY)

Kapitalisasi Pasar $ 12.51K$ 12.51K $ 12.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.51K$ 12.51K $ 12.51K Suplai Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Total Suplai 999,945,903.918196 999,945,903.918196 999,945,903.918196

Kapitalisasi Pasar Bitty Baby saat ini adalah $ 12.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BITBABY adalah 999.95M, dan total suplainya sebesar 999945903.918196. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.51K.