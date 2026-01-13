Berapa harga saat ini dari Black Currency?

Black Currency diperdagangkan pada Rp0.761145052397745000, mengalami pergerakan harga sebesar -2.13% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Black Currency adalah Rp2.875305861801705000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.746828316515070000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan BC hari ini?

Market capitalization berada pada Rp767747594.1224610000, menempatkan aset ini di peringkat #8484 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Black Currency?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan BC.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 1000000000.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Black Currency termasuk?

Black Currency merupakan bagian dari klasifikasi Monad Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai BC?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan BC memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.