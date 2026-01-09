Harga Black Phoenix Hari Ini

Harga live Black Phoenix (BPX) hari ini adalah $ 0.01153606, dengan perubahan 14.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BPX ke USD saat ini adalah $ 0.01153606 per BPX.

Black Phoenix saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 66,543,537, dengan suplai yang beredar 5.77B BPX. Selama 24 jam terakhir, BPX diperdagangkan antara $ 0.00991874 (low) dan $ 0.01153606 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.37, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000133.

Dalam kinerja jangka pendek, BPX bergerak +0.19% dalam satu jam terakhir dan +89.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Black Phoenix (BPX)

Kapitalisasi Pasar $ 66.54M$ 66.54M $ 66.54M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 91.47M$ 91.47M $ 91.47M Suplai Peredaran 5.77B 5.77B 5.77B Total Suplai 7,929,268,377.569838 7,929,268,377.569838 7,929,268,377.569838

Kapitalisasi Pasar Black Phoenix saat ini adalah $ 66.54M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BPX adalah 5.77B, dan total suplainya sebesar 7929268377.569838. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 91.47M.