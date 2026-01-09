BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
Harga live Black Phoenix hari ini adalah 0.01153606 USD. Kapitalisasi pasar BPX adalah 66,543,537 USD. Lacak informasi harga aktual BPX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Black Phoenix hari ini adalah 0.01153606 USD. Kapitalisasi pasar BPX adalah 66,543,537 USD. Lacak informasi harga aktual BPX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang BPX

Info Harga BPX

Penjelasan BPX

Situs Web Resmi BPX

Tokenomi BPX

Prakiraan Harga BPX

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Black Phoenix

Harga Black Phoenix (BPX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BPX ke USD:

$0.01154514
$0.01154514$0.01154514
+14.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Black Phoenix (BPX)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:02:44 (UTC+8)

Harga Black Phoenix Hari Ini

Harga live Black Phoenix (BPX) hari ini adalah $ 0.01153606, dengan perubahan 14.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BPX ke USD saat ini adalah $ 0.01153606 per BPX.

Black Phoenix saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 66,543,537, dengan suplai yang beredar 5.77B BPX. Selama 24 jam terakhir, BPX diperdagangkan antara $ 0.00991874 (low) dan $ 0.01153606 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.37, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000133.

Dalam kinerja jangka pendek, BPX bergerak +0.19% dalam satu jam terakhir dan +89.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Black Phoenix (BPX)

$ 66.54M
$ 66.54M$ 66.54M

--
----

$ 91.47M
$ 91.47M$ 91.47M

5.77B
5.77B 5.77B

7,929,268,377.569838
7,929,268,377.569838 7,929,268,377.569838

Kapitalisasi Pasar Black Phoenix saat ini adalah $ 66.54M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BPX adalah 5.77B, dan total suplainya sebesar 7929268377.569838. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 91.47M.

Riwayat Harga Black Phoenix USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00991874
$ 0.00991874$ 0.00991874
Low 24 Jam
$ 0.01153606
$ 0.01153606$ 0.01153606
High 24 Jam

$ 0.00991874
$ 0.00991874$ 0.00991874

$ 0.01153606
$ 0.01153606$ 0.01153606

$ 3.37
$ 3.37$ 3.37

$ 0.00000133
$ 0.00000133$ 0.00000133

+0.19%

+14.24%

+89.97%

+89.97%

Riwayat Harga Black Phoenix (BPX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Black Phoenix ke USD adalah $ +0.00143839.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Black Phoenix ke USD adalah $ +0.0079437678.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Black Phoenix ke USD adalah $ +0.0074557198.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Black Phoenix ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00143839+14.24%
30 Days$ +0.0079437678+68.86%
60 Hari$ +0.0074557198+64.63%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Black Phoenix

Prediksi Harga Black Phoenix (BPX) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BPX pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Black Phoenix (BPX) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Black Phoenix berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Black Phoenix yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga BPX pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Black Phoenix.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Black Phoenix (BPX)

Situs Web Resmi

Tentang Black Phoenix

Apakah Black Phoenix sedang diperdagangkan saat ini?

Harga saat ini: Rp193.95761262858840000, dengan pergerakan harga sebesar 14.24% selama 24 jam terakhir.

Apakah BPX menarik perhatian institusional?

Partisipasi institusional dapat dilihat dari meningkatnya volume perdagangan (Rp--), likuiditas yang stabil, dan kinerja harga jangka panjang yang berkelanjutan dibandingkan dengan rekan-rekannya di BNB Chain Ecosystem,Tron Ecosystem.

Seberapa likuid pasar Black Phoenix?

Skor likuiditas --/100 menunjukkan kedalaman pasar yang kuat, memungkinkan pesanan dalam jumlah besar dieksekusi secara efisien di berbagai bursa.

Apa yang ditunjukkan oleh pasokan beredar mengenai BPX?

Dengan jumlah token 5768306862.774652, dinamika pasokan memengaruhi valuasi jangka panjang, terutama selama siklus akumulasi atau distribusi institusional.

Bagaimana perbandingan Black Phoenix dengan puncak historisnya?

Puncak tertinggi dalam sejarah (ATH) sebesar Rp56660.34630180000 dan titik terendah dalam sejarah (ATL) sebesar Rp0.02236150165620000 memberikan acuan untuk penilaian risiko institusional.

Seberapa aktif Black Phoenix diperdagangkan hari ini?

Volume harian mencapai Rp--, sebuah metrik penting bagi institusi dalam mengevaluasi strategi masuk.

Bagaimana -- memengaruhi minat institusional?

Kestabilan, skalabilitas, dan ekosistem pengembang -- dapat secara signifikan memengaruhi cara para investor besar menilai viabilitas jangka panjang Black Phoenix.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Black Phoenix

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:02:44 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Black Phoenix (BPX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

Jelajahi Black Phoenix Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
XRP

XRP

XRP
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

DeepNode

DeepNode

DN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlusMore

PlusMore

PLUS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3620
$0.3620$0.3620

+81.00%

ByteNova

ByteNova

BYTE

$0.02006
$0.02006$0.02006

-33.13%

DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000000562
$0.00000000562$0.00000000562

-43.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Kairos

Kairos

KAIROS

$0.000000000000000212
$0.000000000000000212$0.000000000000000212

+393.02%

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0.0108
$0.0108$0.0108

+332.00%

Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0000027365
$0.0000027365$0.0000027365

+307.27%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3620
$0.3620$0.3620

+81.00%

The Verdra

The Verdra

VERDRA

$0.71485
$0.71485$0.71485

+72.27%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.