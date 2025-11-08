Harga BLAP Hari Ini

Harga live BLAP (BLAP) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BLAP ke USD saat ini adalah -- per BLAP.

BLAP saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,503, dengan suplai yang beredar 100.00B BLAP. Selama 24 jam terakhir, BLAP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BLAP bergerak +0.49% dalam satu jam terakhir dan -15.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BLAP (BLAP)

Kapitalisasi Pasar $ 52.50K$ 52.50K $ 52.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 52.50K$ 52.50K $ 52.50K Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BLAP saat ini adalah $ 52.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BLAP adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 52.50K.