Harga live BLCK Coin hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual BLCK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BLCK dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga BLCK Coin (BLCK)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BLCK ke USD:

Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live BLCK Coin (BLCK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:39:03 (UTC+8)

Informasi Harga BLCK Coin (BLCK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Harga aktual BLCK Coin (BLCK) adalah --. Selama 24 jam terakhir, BLCK diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBLCK adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BLCK telah berubah sebesar -0.62% selama 1 jam terakhir, -5.31% selama 24 jam, dan -16.68% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BLCK Coin (BLCK)

Kapitalisasi Pasar BLCK Coin saat ini adalah $ 216.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BLCK adalah 988.84M, dan total suplainya sebesar 988839618.1224082. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 216.71K.

Riwayat Harga BLCK Coin (BLCK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BLCK Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BLCK Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BLCK Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BLCK Coin ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-5.31%
30 Days$ 0-32.71%
60 Hari$ 0-31.68%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan BLCK Coin (BLCK)

Black culture has globally influenced art, music, fashion, and sports—but our communities haven't seen a fair share of the resulting wealth. BLCKcoin changes this by directly funding Black-owned businesses, education, and homeownership—no corporations, no governments, just us empowering ourselves. Yes—we fundamentally believe we are fully interconnected as a human species. If one group benefits, we all benefit. The more people who buy, the larger our community fund grows, creating a larger impact for everyone. Along with deflationary and staking mechanisms, everyone has the potential to gain wealth as long as you HODL!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya BLCK Coin (BLCK)

Prediksi Harga BLCK Coin (USD)

Berapa nilai BLCK Coin (BLCK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BLCK Coin (BLCK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BLCK Coin.

Cek prediksi harga BLCK Coin sekarang!

BLCK ke Mata Uang Lokal

Tokenomi BLCK Coin (BLCK)

Memahami tokenomi BLCK Coin (BLCK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BLCK sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang BLCK Coin (BLCK)

Berapa nilai BLCK Coin (BLCK) hari ini?
Harga live BLCK dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BLCK ke USD saat ini?
Harga BLCK ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BLCK Coin?
Kapitalisasi pasar BLCK adalah $ 216.71K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BLCK?
Suplai beredar BLCK adalah 988.84M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BLCK?
BLCK mencapai harga ATH sebesar 0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BLCK?
BLCK mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan BLCK?
Volume perdagangan 24 jam live BLCK adalah -- USD.
Akankah harga BLCK naik lebih tinggi tahun ini?
BLCK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BLCK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:39:03 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

