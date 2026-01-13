Harga BlinkBot Hari Ini

Harga live BlinkBot (BLINK) hari ini adalah $ 0.00950546, dengan perubahan 2.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BLINK ke USD saat ini adalah $ 0.00950546 per BLINK.

BlinkBot saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 950,527, dengan suplai yang beredar 100.00M BLINK. Selama 24 jam terakhir, BLINK diperdagangkan antara $ 0.00950527 (low) dan $ 0.00982384 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01514105, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00882717.

Dalam kinerja jangka pendek, BLINK bergerak -1.43% dalam satu jam terakhir dan -4.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BlinkBot (BLINK)

Kapitalisasi Pasar $ 950.53K$ 950.53K $ 950.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 950.53K$ 950.53K $ 950.53K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

