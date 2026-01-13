Harga Blob Network Hari Ini

Harga live Blob Network (BLOB) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BLOB ke USD saat ini adalah $ 0 per BLOB.

Blob Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,489.39, dengan suplai yang beredar 99.91M BLOB. Selama 24 jam terakhir, BLOB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.17808, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BLOB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +10.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Blob Network (BLOB)

Kapitalisasi Pasar $ 13.49K$ 13.49K $ 13.49K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.49K$ 13.49K $ 13.49K Suplai Peredaran 99.91M 99.91M 99.91M Total Suplai 99,910,212.953711 99,910,212.953711 99,910,212.953711

Kapitalisasi Pasar Blob Network saat ini adalah $ 13.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BLOB adalah 99.91M, dan total suplainya sebesar 99910212.953711. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.49K.