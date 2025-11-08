BursaDEX+
Harga live BlockAI hari ini adalah 0.114006 USD. Kapitalisasi pasar BAI adalah 76,379 USD. Lacak informasi harga aktual BAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live BlockAI hari ini adalah 0.114006 USD. Kapitalisasi pasar BAI adalah 76,379 USD. Lacak informasi harga aktual BAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Logo BlockAI

Harga BlockAI (BAI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BAI ke USD:

$0.114006
$0.114006$0.114006
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live BlockAI (BAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:08:37 (UTC+8)

Harga BlockAI Hari Ini

Harga live BlockAI (BAI) hari ini adalah $ 0.114006, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BAI ke USD saat ini adalah $ 0.114006 per BAI.

BlockAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 76,379, dengan suplai yang beredar 669.96K BAI. Selama 24 jam terakhir, BAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.5, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.061623.

Dalam kinerja jangka pendek, BAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BlockAI (BAI)

$ 76.38K
$ 76.38K$ 76.38K

--
----

$ 684.04K
$ 684.04K$ 684.04K

669.96K
669.96K 669.96K

6,000,000.0
6,000,000.0 6,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BlockAI saat ini adalah $ 76.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BAI adalah 669.96K, dan total suplainya sebesar 6000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 684.04K.

Riwayat Harga BlockAI USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 0.061623
$ 0.061623$ 0.061623

--

--

-19.75%

-19.75%

Riwayat Harga BlockAI (BAI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BlockAI ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BlockAI ke USD adalah $ -0.0057245148.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BlockAI ke USD adalah $ +0.0681644838.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BlockAI ke USD adalah $ +0.03405242511624193.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0057245148-5.02%
60 Hari$ +0.0681644838+59.79%
90 Hari$ +0.03405242511624193+42.59%

Prediksi Harga untuk BlockAI

Prediksi Harga BlockAI (BAI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BAI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga BlockAI (BAI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga BlockAI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan BlockAI (BAI)

The BlockAI project aims to democratize access to advanced AI tools and services by leveraging blockchain technology. It provides a decentralized platform that integrates various AI functionalities, including natural language processing, image generation, video summarization, and collaborative tools, accessible to a broad range of users.

AI Tools and Services:

Text & Chat: Access to models like OpenAI's ChatGPT, Orca, and Google Gemini. Image Generation: Use of models such as Dall-E and Stable Diffusion. Video Summarizer: Summarizes YouTube videos. Brainstorming & MindMap: Facilitates brainstorming sessions and visual mapping of ideas. Discussions: AI-driven discussions to explore specific topics. Blockchain Integration:

$BAI Token: A utility token used for accessing services on the platform. Smart Contracts: Allows AI tasks to be initiated and results returned through blockchain-based contracts.

Multichain Support: Compatibility with multiple blockchain networks like Waves, Base, and BNB Chain, ensuring broader accessibility and decentralized operations.

Community-Driven Development: DAO Participation: Users can participate in decision-making through the BAI DAO, where voting power is based on platform usage rather than token holdings. Feedback and Surveys: Continuous user feedback and surveys guide the development and evolution of the platform.

The long-term vision of BlockAI is to create a versatile, inclusive, and innovative digital ecosystem where both individuals and automated smart contracts can leverage AI to enhance various aspects of personal and professional life.

Sumber Daya BlockAI (BAI)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BlockAI

Berapa nilai 1 BlockAI pada tahun 2030?
Jika BlockAI tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga BlockAI tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:08:37 (UTC+8)

