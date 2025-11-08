Harga BlockAI Hari Ini

Harga live BlockAI (BAI) hari ini adalah $ 0.114006, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BAI ke USD saat ini adalah $ 0.114006 per BAI.

BlockAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 76,379, dengan suplai yang beredar 669.96K BAI. Selama 24 jam terakhir, BAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.5, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.061623.

Dalam kinerja jangka pendek, BAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BlockAI (BAI)

Kapitalisasi Pasar $ 76.38K$ 76.38K $ 76.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 684.04K$ 684.04K $ 684.04K Suplai Peredaran 669.96K 669.96K 669.96K Total Suplai 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0

