Berapa harga real-time Blockchain Brawlers hari ini?

Harga live Blockchain Brawlers berada pada Rp3.75515104127100000, bergerak 0.10% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk BRWL?

BRWL telah diperdagangkan antara Rp3.61841878848550000 dan Rp6.16072601518450000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Blockchain Brawlers hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana BRWL saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa BRWL menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Blockchain Brawlers?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp3755235548.225750000, Blockchain Brawlers berada di peringkat #5844, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami BRWL baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Blockchain Brawlers dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp12678.375604451100000, sementara ATL-nya adalah Rp3.31334868183800000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar BRWL?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (1000000000.0 token), kinerja kategori dalam Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,DWF Labs Portfolio,Card Games,Strategy Games,Wax Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.