Harga Blockchain Cuties Universe Governance Hari Ini

Harga live Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) hari ini adalah $ 0.0202997, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BCUG ke USD saat ini adalah $ 0.0202997 per BCUG.

Blockchain Cuties Universe Governance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,028.37, dengan suplai yang beredar 691.06K BCUG. Selama 24 jam terakhir, BCUG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 19.51, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00062974.

Dalam kinerja jangka pendek, BCUG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +109.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

Kapitalisasi Pasar $ 14.03K$ 14.03K $ 14.03K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 78.55K$ 78.55K $ 78.55K Suplai Peredaran 691.06K 691.06K 691.06K Total Suplai 3,869,350.114736842 3,869,350.114736842 3,869,350.114736842

Kapitalisasi Pasar Blockchain Cuties Universe Governance saat ini adalah $ 14.03K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BCUG adalah 691.06K, dan total suplainya sebesar 3869350.114736842. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 78.55K.