BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live BlockTrader365 hari ini adalah 0.03237233 USD. Lacak informasi harga aktual BT365 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BT365 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live BlockTrader365 hari ini adalah 0.03237233 USD. Lacak informasi harga aktual BT365 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BT365 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BT365

Info Harga BT365

Penjelasan BT365

Whitepaper BT365

Situs Web Resmi BT365

Tokenomi BT365

Prakiraan Harga BT365

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BlockTrader365

Harga BlockTrader365 (BT365)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BT365 ke USD:

$0.03237233
$0.03237233$0.03237233
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live BlockTrader365 (BT365)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:09:35 (UTC+8)

Informasi Harga BlockTrader365 (BT365) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03237218
$ 0.03237218$ 0.03237218
Low 24 Jam
$ 0.03237866
$ 0.03237866$ 0.03237866
High 24 Jam

$ 0.03237218
$ 0.03237218$ 0.03237218

$ 0.03237866
$ 0.03237866$ 0.03237866

$ 0.04230719
$ 0.04230719$ 0.04230719

$ 0.01739058
$ 0.01739058$ 0.01739058

0.00%

--

+2.99%

+2.99%

Harga aktual BlockTrader365 (BT365) adalah $0.03237233. Selama 24 jam terakhir, BT365 diperdagangkan antara low $ 0.03237218 dan high $ 0.03237866, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBT365 adalah $ 0.04230719, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01739058.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BT365 telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan +2.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BlockTrader365 (BT365)

$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M

--
----

$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BlockTrader365 saat ini adalah $ 3.24M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BT365 adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.24M.

Riwayat Harga BlockTrader365 (BT365) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BlockTrader365 ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BlockTrader365 ke USD adalah $ +0.0031973794.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BlockTrader365 ke USD adalah $ +0.0052382767.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BlockTrader365 ke USD adalah $ +0.00654727020863935.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ +0.0031973794+9.88%
60 Hari$ +0.0052382767+16.18%
90 Hari$ +0.00654727020863935+25.35%

Apa yang dimaksud dengan BlockTrader365 (BT365)

BlockTrader365 and its platform token $BT365 enables users to make better trading decisions by only providing the most valuable onchain data about a token and its holders behavior. The platform charges a small fee for conduction transactions, which is used for buying back the $BT365 token. By holding the $BT365 token users can gain access to valuable onchain data, and get a boosted point score on the trading leaderboard.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya BlockTrader365 (BT365)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga BlockTrader365 (USD)

Berapa nilai BlockTrader365 (BT365) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BlockTrader365 (BT365) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BlockTrader365.

Cek prediksi harga BlockTrader365 sekarang!

BT365 ke Mata Uang Lokal

Tokenomi BlockTrader365 (BT365)

Memahami tokenomi BlockTrader365 (BT365) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BT365 sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang BlockTrader365 (BT365)

Berapa nilai BlockTrader365 (BT365) hari ini?
Harga live BT365 dalam USD adalah 0.03237233 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BT365 ke USD saat ini?
Harga BT365 ke USD saat ini adalah $ 0.03237233. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BlockTrader365?
Kapitalisasi pasar BT365 adalah $ 3.24M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BT365?
Suplai beredar BT365 adalah 100.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BT365?
BT365 mencapai harga ATH sebesar 0.04230719 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BT365?
BT365 mencapai harga ATL 0.01739058 USD.
Berapa volume perdagangan BT365?
Volume perdagangan 24 jam live BT365 adalah -- USD.
Akankah harga BT365 naik lebih tinggi tahun ini?
BT365 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BT365 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:09:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BlockTrader365 (BT365)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,231.92
$101,231.92$101,231.92

-0.75%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,322.30
$3,322.30$3,322.30

+0.67%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1166
$1.1166$1.1166

+30.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.04
$156.04$156.04

+0.07%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,231.92
$101,231.92$101,231.92

-0.75%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,322.30
$3,322.30$3,322.30

+0.67%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.04
$156.04$156.04

+0.07%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2093
$2.2093$2.2093

-1.12%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$963.00
$963.00$963.00

+3.14%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.875
$4.875$4.875

+387.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007750
$0.007750$0.007750

+263.16%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002707
$0.00002707$0.00002707

+151.34%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.8591
$13.8591$13.8591

+126.82%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0903
$0.0903$0.0903

+80.60%