BursaDEX+
Harga live Blood Crystal hari ini adalah 0.00351236 USD. Lacak informasi harga aktual BC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BC

Info Harga BC

Penjelasan BC

Whitepaper BC

Situs Web Resmi BC

Tokenomi BC

Prakiraan Harga BC

Logo Blood Crystal

Harga Blood Crystal (BC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BC ke USD:

$0.00351878
-14.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Blood Crystal (BC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:09:42 (UTC+8)

Informasi Harga Blood Crystal (BC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00339987
Low 24 Jam
$ 0.00455434
High 24 Jam

$ 0.00339987
$ 0.00455434
$ 0.092679
$ 0.00204083
+0.21%

-19.10%

+30.78%

+30.78%

Harga aktual Blood Crystal (BC) adalah $0.00351236. Selama 24 jam terakhir, BC diperdagangkan antara low $ 0.00339987 dan high $ 0.00455434, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBC adalah $ 0.092679, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00204083.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BC telah berubah sebesar +0.21% selama 1 jam terakhir, -19.10% selama 24 jam, dan +30.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Blood Crystal (BC)

$ 2.97M
--
$ 2.97M
844.04M
844,043,746.0000001
Kapitalisasi Pasar Blood Crystal saat ini adalah $ 2.97M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BC adalah 844.04M, dan total suplainya sebesar 844043746.0000001. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.97M.

Riwayat Harga Blood Crystal (BC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Blood Crystal ke USD adalah $ -0.000829424745403673.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Blood Crystal ke USD adalah $ +0.0009329783.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Blood Crystal ke USD adalah $ -0.0026659764.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Blood Crystal ke USD adalah $ -0.01383544283284113.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000829424745403673-19.10%
30 Days$ +0.0009329783+26.56%
60 Hari$ -0.0026659764-75.90%
90 Hari$ -0.01383544283284113-79.75%

Apa yang dimaksud dengan Blood Crystal (BC)

"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.

In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.

There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.

Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Blood Crystal (BC)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Blood Crystal (USD)

Berapa nilai Blood Crystal (BC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Blood Crystal (BC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Blood Crystal.

Cek prediksi harga Blood Crystal sekarang!

BC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Blood Crystal (BC)

Memahami tokenomi Blood Crystal (BC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Blood Crystal (BC)

Berapa nilai Blood Crystal (BC) hari ini?
Harga live BC dalam USD adalah 0.00351236 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BC ke USD saat ini?
Harga BC ke USD saat ini adalah $ 0.00351236. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Blood Crystal?
Kapitalisasi pasar BC adalah $ 2.97M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BC?
Suplai beredar BC adalah 844.04M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BC?
BC mencapai harga ATH sebesar 0.092679 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BC?
BC mencapai harga ATL 0.00204083 USD.
Berapa volume perdagangan BC?
Volume perdagangan 24 jam live BC adalah -- USD.
Akankah harga BC naik lebih tinggi tahun ini?
BC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Blood Crystal (BC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

