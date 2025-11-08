Harga Bloomberg Galaxy Crypto Index Hari Ini

Harga live Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) hari ini adalah $ 2.82, dengan perubahan 0.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BGCI ke USD saat ini adalah $ 2.82 per BGCI.

Bloomberg Galaxy Crypto Index saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 67,686, dengan suplai yang beredar 23.99K BGCI. Selama 24 jam terakhir, BGCI diperdagangkan antara $ 2.76 (low) dan $ 2.88 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.94, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.7.

Dalam kinerja jangka pendek, BGCI bergerak +0.16% dalam satu jam terakhir dan -12.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)

Kapitalisasi Pasar $ 67.69K$ 67.69K $ 67.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 67.69K$ 67.69K $ 67.69K Suplai Peredaran 23.99K 23.99K 23.99K Total Suplai 23,986.0 23,986.0 23,986.0

Kapitalisasi Pasar Bloomberg Galaxy Crypto Index saat ini adalah $ 67.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BGCI adalah 23.99K, dan total suplainya sebesar 23986.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 67.69K.