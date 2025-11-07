BursaDEX+
Harga live blormmy hari ini adalah 0.00013326 USD. Lacak informasi harga aktual BLORMMY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BLORMMY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BLORMMY

Info Harga BLORMMY

Penjelasan BLORMMY

Situs Web Resmi BLORMMY

Tokenomi BLORMMY

Prakiraan Harga BLORMMY

Harga blormmy (BLORMMY)

Harga Live 1 BLORMMY ke USD:

Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live blormmy (BLORMMY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:57:43 (UTC+8)

Informasi Harga blormmy (BLORMMY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+0.63%

-5.26%

-57.68%

-57.68%

Harga aktual blormmy (BLORMMY) adalah $0.00013326. Selama 24 jam terakhir, BLORMMY diperdagangkan antara low $ 0.00012816 dan high $ 0.00014159, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBLORMMY adalah $ 0.00304852, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00012816.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BLORMMY telah berubah sebesar +0.63% selama 1 jam terakhir, -5.26% selama 24 jam, dan -57.68% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar blormmy (BLORMMY)

Kapitalisasi Pasar blormmy saat ini adalah $ 133.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BLORMMY adalah 999.67M, dan total suplainya sebesar 999671499.679768. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 133.30K.

Riwayat Harga blormmy (BLORMMY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga blormmy ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga blormmy ke USD adalah $ -0.0001132130.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga blormmy ke USD adalah $ -0.0001137146.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga blormmy ke USD adalah $ -0.0009781044456629218.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-5.26%
30 Days$ -0.0001132130-84.95%
60 Hari$ -0.0001137146-85.33%
90 Hari$ -0.0009781044456629218-88.00%

Apa yang dimaksud dengan blormmy (BLORMMY)

Blormmy lets users swap tokens, transfer assets, and access onchain data using natural language commands—directly from blormmy.com or even platforms like X.

It also enables USDC-powered shopping through a Chrome extension connected to users' smart wallets.

Key Features:

Token Swaps & Transfers: Users can ask Blormmy to swap or transfer tokens using simple natural language prompts.

Commerce Integration: Blormmy is building seamless support for Amazon purchases by converting crypto to fiat at checkout—bridging Web3 and mainstream retail.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya blormmy (BLORMMY)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga blormmy (USD)

Berapa nilai blormmy (BLORMMY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda blormmy (BLORMMY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk blormmy.

Cek prediksi harga blormmy sekarang!

BLORMMY ke Mata Uang Lokal

Tokenomi blormmy (BLORMMY)

Memahami tokenomi blormmy (BLORMMY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BLORMMY sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang blormmy (BLORMMY)

Berapa nilai blormmy (BLORMMY) hari ini?
Harga live BLORMMY dalam USD adalah 0.00013326 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BLORMMY ke USD saat ini?
Harga BLORMMY ke USD saat ini adalah $ 0.00013326. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar blormmy?
Kapitalisasi pasar BLORMMY adalah $ 133.30K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BLORMMY?
Suplai beredar BLORMMY adalah 999.67M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BLORMMY?
BLORMMY mencapai harga ATH sebesar 0.00304852 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BLORMMY?
BLORMMY mencapai harga ATL 0.00012816 USD.
Berapa volume perdagangan BLORMMY?
Volume perdagangan 24 jam live BLORMMY adalah -- USD.
Akankah harga BLORMMY naik lebih tinggi tahun ini?
BLORMMY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BLORMMY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting blormmy (BLORMMY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

