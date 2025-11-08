Harga Blue Butt Cheese Hari Ini

Harga live Blue Butt Cheese (BBC) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BBC ke USD saat ini adalah -- per BBC.

Blue Butt Cheese saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,892, dengan suplai yang beredar 674.68M BBC. Selama 24 jam terakhir, BBC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00173872, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BBC bergerak +1.57% dalam satu jam terakhir dan -12.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Blue Butt Cheese (BBC)

Kapitalisasi Pasar $ 24.89K$ 24.89K $ 24.89K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.89K$ 24.89K $ 24.89K Suplai Peredaran 674.68M 674.68M 674.68M Total Suplai 674,676,151.9310714 674,676,151.9310714 674,676,151.9310714

