Harga BluffCat Hari Ini

Harga live BluffCat (BLUFF) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BLUFF ke USD saat ini adalah -- per BLUFF.

BluffCat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,865.44, dengan suplai yang beredar 999.84M BLUFF. Selama 24 jam terakhir, BLUFF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BLUFF bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BluffCat (BLUFF)

Kapitalisasi Pasar $ 17.87K$ 17.87K $ 17.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.87K$ 17.87K $ 17.87K Suplai Peredaran 999.84M 999.84M 999.84M Total Suplai 999,841,207.996571 999,841,207.996571 999,841,207.996571

Kapitalisasi Pasar BluffCat saat ini adalah $ 17.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BLUFF adalah 999.84M, dan total suplainya sebesar 999841207.996571. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.87K.