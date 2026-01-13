Berapa harga live BNB PEPE?

BNB PEPE diperdagangkan pada Rp37.29586084956135000, menunjukkan pergerakan harga sebesar 5.21% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini BNBPEPE?

Volatilitas harga BNBPEPE dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk BNB PEPE?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp35.20278167224575000 (rendah) dan Rp38.42057081316075000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan BNBPEPE?

Dalam 24 jam terakhir, BNBPEPE mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp242.33068937849475000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp20.84706186723795000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk BNB PEPE?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan BNBPEPE dengan token BNB Chain Ecosystem,Meme,Frog-Themed,The Boy’s Club lainnya?

Dalam kategori BNB Chain Ecosystem,Meme,Frog-Themed,The Boy’s Club, BNBPEPE menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.