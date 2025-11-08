Harga BNBdip Hari Ini

Harga live BNBdip (BNBDIP) hari ini adalah $ 0.00001942, dengan perubahan 0.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BNBDIP ke USD saat ini adalah $ 0.00001942 per BNBDIP.

BNBdip saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,333.12, dengan suplai yang beredar 1.00B BNBDIP. Selama 24 jam terakhir, BNBDIP diperdagangkan antara $ 0.0000188 (low) dan $ 0.00002003 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00011801, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001839.

Dalam kinerja jangka pendek, BNBDIP bergerak +0.93% dalam satu jam terakhir dan -25.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BNBdip (BNBDIP)

Kapitalisasi Pasar $ 19.33K$ 19.33K $ 19.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.33K$ 19.33K $ 19.33K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BNBdip saat ini adalah $ 19.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BNBDIP adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.33K.