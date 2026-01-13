Berapa harga live BNBOFLEGENDS?

BNBOFLEGENDS diperdagangkan pada Rp9.890286330, menunjukkan pergerakan harga sebesar -1.00% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini BOL?

Volatilitas harga BOL dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk BNBOFLEGENDS?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp9.806100040 (rendah) dan Rp10.024073360 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan BOL?

Dalam 24 jam terakhir, BOL mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp18.283271410, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp3.913903290. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk BNBOFLEGENDS?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan BOL dengan token Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Strategy Games lainnya?

Dalam kategori Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Strategy Games, BOL menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.