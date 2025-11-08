Harga BNBULL Hari Ini

Harga live BNBULL (BNBULL) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BNBULL ke USD saat ini adalah -- per BNBULL.

BNBULL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,098.3, dengan suplai yang beredar 1.00B BNBULL. Selama 24 jam terakhir, BNBULL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0014786, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BNBULL bergerak -0.40% dalam satu jam terakhir dan -41.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BNBULL (BNBULL)

Kapitalisasi Pasar $ 9.10K$ 9.10K $ 9.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.10K$ 9.10K $ 9.10K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BNBULL saat ini adalah $ 9.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BNBULL adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.10K.