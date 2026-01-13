Harga BNBXBT Hari Ini

Harga live BNBXBT (BNBXBT) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BNBXBT ke USD saat ini adalah $ 0 per BNBXBT.

BNBXBT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 599,704, dengan suplai yang beredar 1.00B BNBXBT. Selama 24 jam terakhir, BNBXBT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00917015, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BNBXBT bergerak -1.06% dalam satu jam terakhir dan -4.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BNBXBT (BNBXBT)

Kapitalisasi Pasar $ 599.70K Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 599.70K Suplai Peredaran 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0

