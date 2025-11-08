Harga Boblles Hari Ini

Harga live Boblles (BOBLS) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOBLS ke USD saat ini adalah -- per BOBLS.

Boblles saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 50,268, dengan suplai yang beredar 1.00B BOBLS. Selama 24 jam terakhir, BOBLS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01809881, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BOBLS bergerak +0.86% dalam satu jam terakhir dan -24.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Boblles (BOBLS)

Kapitalisasi Pasar $ 50.27K$ 50.27K $ 50.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 50.27K$ 50.27K $ 50.27K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Boblles saat ini adalah $ 50.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BOBLS adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 50.27K.