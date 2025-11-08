Harga Bonecoin Hari Ini

Harga live Bonecoin (BONECOIN) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BONECOIN ke USD saat ini adalah -- per BONECOIN.

Bonecoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 44,129, dengan suplai yang beredar 995.44M BONECOIN. Selama 24 jam terakhir, BONECOIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00142734, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BONECOIN bergerak +1.37% dalam satu jam terakhir dan -22.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bonecoin (BONECOIN)

Kapitalisasi Pasar $ 44.13K$ 44.13K $ 44.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 44.13K$ 44.13K $ 44.13K Suplai Peredaran 995.44M 995.44M 995.44M Total Suplai 995,440,555.016288 995,440,555.016288 995,440,555.016288

Kapitalisasi Pasar Bonecoin saat ini adalah $ 44.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BONECOIN adalah 995.44M, dan total suplainya sebesar 995440555.016288. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.13K.