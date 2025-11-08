Harga boner Hari Ini

Harga live boner (BONER) hari ini adalah $ 0.00000915, dengan perubahan 1.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BONER ke USD saat ini adalah $ 0.00000915 per BONER.

boner saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,147.43, dengan suplai yang beredar 999.24M BONER. Selama 24 jam terakhir, BONER diperdagangkan antara $ 0.00000915 (low) dan $ 0.00000949 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00090571, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000887.

Dalam kinerja jangka pendek, BONER bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar boner (BONER)

Kapitalisasi Pasar $ 9.15K$ 9.15K $ 9.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.15K$ 9.15K $ 9.15K Suplai Peredaran 999.24M 999.24M 999.24M Total Suplai 999,241,056.826403 999,241,056.826403 999,241,056.826403

Kapitalisasi Pasar boner saat ini adalah $ 9.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BONER adalah 999.24M, dan total suplainya sebesar 999241056.826403. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.15K.