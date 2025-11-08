Harga Bonker Hari Ini

Harga live Bonker (BONKER) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BONKER ke USD saat ini adalah -- per BONKER.

Bonker saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 61,207, dengan suplai yang beredar 100.00B BONKER. Selama 24 jam terakhir, BONKER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00000155, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BONKER bergerak +2.85% dalam satu jam terakhir dan -27.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bonker (BONKER)

Kapitalisasi Pasar $ 61.21K$ 61.21K $ 61.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 61.21K$ 61.21K $ 61.21K Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Bonker saat ini adalah $ 61.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BONKER adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 61.21K.