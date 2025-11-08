Harga Bonsai Token Hari Ini

Harga live Bonsai Token (BONSAI) hari ini adalah --, dengan perubahan 43.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BONSAI ke USD saat ini adalah -- per BONSAI.

Bonsai Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,587.88, dengan suplai yang beredar 405.76M BONSAI. Selama 24 jam terakhir, BONSAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.138541, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BONSAI bergerak +0.67% dalam satu jam terakhir dan -50.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bonsai Token (BONSAI)

Kapitalisasi Pasar $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.02K$ 31.02K $ 31.02K Suplai Peredaran 405.76M 405.76M 405.76M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Bonsai Token saat ini adalah $ 12.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BONSAI adalah 405.76M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.02K.