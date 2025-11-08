Harga BOOJI Hari Ini

Harga live BOOJI (BOOJI) hari ini adalah $ 0.00003169, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOOJI ke USD saat ini adalah $ 0.00003169 per BOOJI.

BOOJI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,695, dengan suplai yang beredar 1000.00M BOOJI. Selama 24 jam terakhir, BOOJI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00726166, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003081.

Dalam kinerja jangka pendek, BOOJI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BOOJI (BOOJI)

Kapitalisasi Pasar $ 31.70K$ 31.70K $ 31.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.70K$ 31.70K $ 31.70K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

