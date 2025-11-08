Harga BOOK OF BILLIONAIRES Hari Ini

Harga live BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) hari ini adalah $ 0.00010665, dengan perubahan 0.17% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOBE ke USD saat ini adalah $ 0.00010665 per BOBE.

BOOK OF BILLIONAIRES saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,664.93, dengan suplai yang beredar 99.99M BOBE. Selama 24 jam terakhir, BOBE diperdagangkan antara $ 0.00010191 (low) dan $ 0.00010684 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.265856, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010103.

Dalam kinerja jangka pendek, BOBE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)

Kapitalisasi Pasar $ 10.66K$ 10.66K $ 10.66K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.66K$ 10.66K $ 10.66K Suplai Peredaran 99.99M 99.99M 99.99M Total Suplai 99,994,778.0 99,994,778.0 99,994,778.0

Kapitalisasi Pasar BOOK OF BILLIONAIRES saat ini adalah $ 10.66K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BOBE adalah 99.99M, dan total suplainya sebesar 99994778.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.66K.