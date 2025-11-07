Informasi Harga Book of Miggles (BOMI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.286977 $ 0.286977 $ 0.286977 Low 24 Jam $ 0.301459 $ 0.301459 $ 0.301459 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.286977$ 0.286977 $ 0.286977 High 24 Jam $ 0.301459$ 0.301459 $ 0.301459 All Time High $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Harga Terendah $ 0.274473$ 0.274473 $ 0.274473 Perubahan Harga (1 Jam) -1.06% Perubahan Harga (1 Hari) -5.52% Perubahan Harga (7H) -26.20% Perubahan Harga (7H) -26.20%

Harga aktual Book of Miggles (BOMI) adalah $0.284277. Selama 24 jam terakhir, BOMI diperdagangkan antara low $ 0.286977 dan high $ 0.301459, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBOMI adalah $ 1.69, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.274473.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BOMI telah berubah sebesar -1.06% selama 1 jam terakhir, -5.52% selama 24 jam, dan -26.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Book of Miggles (BOMI)

Kapitalisasi Pasar $ 284.28K$ 284.28K $ 284.28K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 284.28K$ 284.28K $ 284.28K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Book of Miggles saat ini adalah $ 284.28K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BOMI adalah 1.00M, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 284.28K.