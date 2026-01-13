Harga Bored Candy City Hari Ini

Harga live Bored Candy City (CANDY) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.15% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CANDY ke USD saat ini adalah $ 0 per CANDY.

Bored Candy City saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 81,375, dengan suplai yang beredar 194.02M CANDY. Selama 24 jam terakhir, CANDY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.392616, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CANDY bergerak -0.19% dalam satu jam terakhir dan -9.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bored Candy City (CANDY)

Kapitalisasi Pasar $ 81.38K$ 81.38K $ 81.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 81.38K$ 81.38K $ 81.38K Suplai Peredaran 194.02M 194.02M 194.02M Total Suplai 194,015,561.7579092 194,015,561.7579092 194,015,561.7579092

Kapitalisasi Pasar Bored Candy City saat ini adalah $ 81.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CANDY adalah 194.02M, dan total suplainya sebesar 194015561.7579092. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 81.38K.