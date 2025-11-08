Harga boris Hari Ini

Harga live boris (BORIS) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BORIS ke USD saat ini adalah -- per BORIS.

boris saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,119, dengan suplai yang beredar 999.83M BORIS. Selama 24 jam terakhir, BORIS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00108161, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BORIS bergerak +1.61% dalam satu jam terakhir dan +48.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar boris (BORIS)

Kapitalisasi Pasar $ 29.12K$ 29.12K $ 29.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.12K$ 29.12K $ 29.12K Suplai Peredaran 999.83M 999.83M 999.83M Total Suplai 999,830,578.756285 999,830,578.756285 999,830,578.756285

