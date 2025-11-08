Harga Bork on Ethereum Hari Ini

Harga live Bork on Ethereum (BORK) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.15% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BORK ke USD saat ini adalah -- per BORK.

Bork on Ethereum saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,634, dengan suplai yang beredar 100.00M BORK. Selama 24 jam terakhir, BORK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.058727, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BORK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bork on Ethereum (BORK)

Kapitalisasi Pasar $ 26.63K$ 26.63K $ 26.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.63K$ 26.63K $ 26.63K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Bork on Ethereum saat ini adalah $ 26.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BORK adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.63K.