BursaDEX+
Harga live BountyMarketCap hari ini adalah 0.074819 USD. Lacak informasi harga aktual BMC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BMC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BMC

Info Harga BMC

Penjelasan BMC

Situs Web Resmi BMC

Tokenomi BMC

Prakiraan Harga BMC

Harga BountyMarketCap (BMC)

Harga Live 1 BMC ke USD:

$0.074832
$0.074832$0.074832
-0.80%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live BountyMarketCap (BMC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:00:51 (UTC+8)

Informasi Harga BountyMarketCap (BMC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.072618
$ 0.072618$ 0.072618
Low 24 Jam
$ 0.075992
$ 0.075992$ 0.075992
High 24 Jam

$ 0.072618
$ 0.072618$ 0.072618

$ 0.075992
$ 0.075992$ 0.075992

$ 0.488824
$ 0.488824$ 0.488824

$ 0.0001073
$ 0.0001073$ 0.0001073

+0.14%

-0.83%

-12.84%

-12.84%

Harga aktual BountyMarketCap (BMC) adalah $0.074819. Selama 24 jam terakhir, BMC diperdagangkan antara low $ 0.072618 dan high $ 0.075992, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBMC adalah $ 0.488824, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0001073.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BMC telah berubah sebesar +0.14% selama 1 jam terakhir, -0.83% selama 24 jam, dan -12.84% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BountyMarketCap (BMC)

$ 7.48M
$ 7.48M$ 7.48M

--
----

$ 7.48M
$ 7.48M$ 7.48M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BountyMarketCap saat ini adalah $ 7.48M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BMC adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.48M.

Riwayat Harga BountyMarketCap (BMC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BountyMarketCap ke USD adalah $ -0.00062625977575764.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BountyMarketCap ke USD adalah $ -0.0182272551.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BountyMarketCap ke USD adalah $ -0.0164266236.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BountyMarketCap ke USD adalah $ -0.0183169944011126.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00062625977575764-0.83%
30 Days$ -0.0182272551-24.36%
60 Hari$ -0.0164266236-21.95%
90 Hari$ -0.0183169944011126-19.66%

Apa yang dimaksud dengan BountyMarketCap (BMC)

BountyMarketCap is a bounty stakes price-tracking website where Crypto projects listed by bounty market capitalization. It allows detecting promising projects and bounties at the earliest stage. BMC token allows to buy ad placements with a discount and to get a transparent revenue share.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya BountyMarketCap (BMC)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga BountyMarketCap (USD)

Berapa nilai BountyMarketCap (BMC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BountyMarketCap (BMC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BountyMarketCap.

Cek prediksi harga BountyMarketCap sekarang!

BMC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi BountyMarketCap (BMC)

Memahami tokenomi BountyMarketCap (BMC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BMC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang BountyMarketCap (BMC)

Berapa nilai BountyMarketCap (BMC) hari ini?
Harga live BMC dalam USD adalah 0.074819 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BMC ke USD saat ini?
Harga BMC ke USD saat ini adalah $ 0.074819. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BountyMarketCap?
Kapitalisasi pasar BMC adalah $ 7.48M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BMC?
Suplai beredar BMC adalah 100.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BMC?
BMC mencapai harga ATH sebesar 0.488824 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BMC?
BMC mencapai harga ATL 0.0001073 USD.
Berapa volume perdagangan BMC?
Volume perdagangan 24 jam live BMC adalah -- USD.
Akankah harga BMC naik lebih tinggi tahun ini?
BMC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BMC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:00:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BountyMarketCap (BMC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

