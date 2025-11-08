Harga brodogcoin Hari Ini

Harga live brodogcoin (BRO) hari ini adalah $ 0.00001275, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BRO ke USD saat ini adalah $ 0.00001275 per BRO.

brodogcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,303.45, dengan suplai yang beredar 965.30M BRO. Selama 24 jam terakhir, BRO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00199177, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001067.

Dalam kinerja jangka pendek, BRO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar brodogcoin (BRO)

Kapitalisasi Pasar $ 12.30K$ 12.30K $ 12.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.30K$ 12.30K $ 12.30K Suplai Peredaran 965.30M 965.30M 965.30M Total Suplai 965,299,487.0 965,299,487.0 965,299,487.0

Kapitalisasi Pasar brodogcoin saat ini adalah $ 12.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BRO adalah 965.30M, dan total suplainya sebesar 965299487.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.30K.