Harga live Brokoli hari ini adalah 0.00265549 USD. Lacak informasi harga aktual BRKL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BRKL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BRKL

Info Harga BRKL

Penjelasan BRKL

Situs Web Resmi BRKL

Tokenomi BRKL

Prakiraan Harga BRKL

Harga Brokoli (BRKL)

Harga Live 1 BRKL ke USD:

$0.00265552
-2.50%1D
Grafik Harga Live Brokoli (BRKL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:01:27 (UTC+8)

Informasi Harga Brokoli (BRKL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00264493
Low 24 Jam
$ 0.00278699
High 24 Jam

$ 0.00264493
$ 0.00278699
$ 1.83
$ 0.00264493
+0.01%

-2.51%

-15.12%

-15.12%

Harga aktual Brokoli (BRKL) adalah $0.00265549. Selama 24 jam terakhir, BRKL diperdagangkan antara low $ 0.00264493 dan high $ 0.00278699, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBRKL adalah $ 1.83, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00264493.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BRKL telah berubah sebesar +0.01% selama 1 jam terakhir, -2.51% selama 24 jam, dan -15.12% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Brokoli (BRKL)

$ 142.00K
--
$ 331.94K
53.47M
125,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Brokoli saat ini adalah $ 142.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BRKL adalah 53.47M, dan total suplainya sebesar 125000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 331.94K.

Riwayat Harga Brokoli (BRKL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Brokoli ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Brokoli ke USD adalah $ -0.0007320729.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Brokoli ke USD adalah $ -0.0006762515.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Brokoli ke USD adalah $ -0.0006939904276913864.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.51%
30 Days$ -0.0007320729-27.56%
60 Hari$ -0.0006762515-25.46%
90 Hari$ -0.0006939904276913864-20.71%

Apa yang dimaksud dengan Brokoli (BRKL)

Brokoli is an impact-to-earn NFT tree metaverse. Here, every DeFi function is climate positive at no extra cost for the user. Users can make, own, and trade the positive impact they make by using Brokoli's green DeFi products. Brokoli's core platform: a green aggregator for token swaps, lending and yield farming. It makes every DeFi transaction climate positive at no extra cost for the user. API: Any GameFi and DeFi platform can implement the Brokoli API to make their transactions climate positive, generating more revenue, brand awareness and users for Brokoli. NFT Digital Forests: Users can receive seeds by using Brokoli's green products or by completing quests. These seeds are turned into NFT trees after the DAO vote. Digital NFT forests will be tradable as Brokoli Impact Credits with other users that want to move up the leaderboard of impact, and with corporates that want CSR (corporate social responsibility) - it's a decentralized alternative to carbon credits. Governing the protocol is the decentralized autonomous organization (DAO) model that controls 100% of the climate offset funding, with the BRKL token at its core. This mechanism distributes the funds collected between Tree Planting, Renewable Energy and Electronic Waste Collection projects around the globe, with token holders having 100% control of the fund allocations.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Brokoli (BRKL)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Brokoli (USD)

Berapa nilai Brokoli (BRKL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Brokoli (BRKL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Brokoli.

Cek prediksi harga Brokoli sekarang!

BRKL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Brokoli (BRKL)

Memahami tokenomi Brokoli (BRKL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BRKL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Brokoli (BRKL)

Berapa nilai Brokoli (BRKL) hari ini?
Harga live BRKL dalam USD adalah 0.00265549 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BRKL ke USD saat ini?
Harga BRKL ke USD saat ini adalah $ 0.00265549. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Brokoli?
Kapitalisasi pasar BRKL adalah $ 142.00K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BRKL?
Suplai beredar BRKL adalah 53.47M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BRKL?
BRKL mencapai harga ATH sebesar 1.83 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BRKL?
BRKL mencapai harga ATL 0.00264493 USD.
Berapa volume perdagangan BRKL?
Volume perdagangan 24 jam live BRKL adalah -- USD.
Akankah harga BRKL naik lebih tinggi tahun ini?
BRKL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BRKL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Brokoli (BRKL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

