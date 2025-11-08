Harga Brooder Hari Ini

Harga live Brooder (BROOD) hari ini adalah $ 0.00001246, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BROOD ke USD saat ini adalah $ 0.00001246 per BROOD.

Brooder saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,472.24, dengan suplai yang beredar 921.07M BROOD. Selama 24 jam terakhir, BROOD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00418949, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000501.

Dalam kinerja jangka pendek, BROOD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.22% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Brooder (BROOD)

Kapitalisasi Pasar $ 11.47K$ 11.47K $ 11.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.44K$ 12.44K $ 12.44K Suplai Peredaran 921.07M 921.07M 921.07M Total Suplai 998,854,281.687243 998,854,281.687243 998,854,281.687243

Kapitalisasi Pasar Brooder saat ini adalah $ 11.47K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BROOD adalah 921.07M, dan total suplainya sebesar 998854281.687243. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.44K.