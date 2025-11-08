Harga Bruh Hari Ini

Harga live Bruh (BRUH) hari ini adalah $ 0.00003159, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BRUH ke USD saat ini adalah $ 0.00003159 per BRUH.

Bruh saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,592, dengan suplai yang beredar 1.00B BRUH. Selama 24 jam terakhir, BRUH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02611272, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002029.

Dalam kinerja jangka pendek, BRUH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -22.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bruh (BRUH)

Kapitalisasi Pasar $ 31.59K$ 31.59K $ 31.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.59K$ 31.59K $ 31.59K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Bruh saat ini adalah $ 31.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BRUH adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.59K.