Harga BSCS Hari Ini

Harga live BSCS (BSCS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BSCS ke USD saat ini adalah $ 0 per BSCS.

BSCS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 226,442, dengan suplai yang beredar 247.73M BSCS. Selama 24 jam terakhir, BSCS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.17, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BSCS bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan -3.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BSCS (BSCS)

Kapitalisasi Pasar $ 226.44K$ 226.44K $ 226.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 364.62K$ 364.62K $ 364.62K Suplai Peredaran 247.73M 247.73M 247.73M Total Suplai 398,894,655.0 398,894,655.0 398,894,655.0

Kapitalisasi Pasar BSCS saat ini adalah $ 226.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BSCS adalah 247.73M, dan total suplainya sebesar 398894655.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 364.62K.