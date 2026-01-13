Harga BSX Hari Ini

Harga live BSX (BSX) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BSX ke USD saat ini adalah $ 0 per BSX.

BSX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 143,549, dengan suplai yang beredar 282.75M BSX. Selama 24 jam terakhir, BSX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.10056, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BSX bergerak +0.36% dalam satu jam terakhir dan +12.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BSX (BSX)

Kapitalisasi Pasar $ 143.55K$ 143.55K $ 143.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 506.67K$ 506.67K $ 506.67K Suplai Peredaran 282.75M 282.75M 282.75M Total Suplai 997,999,998.9999999 997,999,998.9999999 997,999,998.9999999

