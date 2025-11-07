BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live BUBU hari ini adalah 0.00014444 USD. Lacak informasi harga aktual BUBU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BUBU dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live BUBU hari ini adalah 0.00014444 USD. Lacak informasi harga aktual BUBU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BUBU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BUBU

Info Harga BUBU

Penjelasan BUBU

Situs Web Resmi BUBU

Tokenomi BUBU

Prakiraan Harga BUBU

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BUBU

Harga BUBU (BUBU)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BUBU ke USD:

$0.00014444
$0.00014444$0.00014444
-4.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live BUBU (BUBU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:01:58 (UTC+8)

Informasi Harga BUBU (BUBU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00014246
$ 0.00014246$ 0.00014246
Low 24 Jam
$ 0.00015251
$ 0.00015251$ 0.00015251
High 24 Jam

$ 0.00014246
$ 0.00014246$ 0.00014246

$ 0.00015251
$ 0.00015251$ 0.00015251

$ 0.00455941
$ 0.00455941$ 0.00455941

$ 0.00014014
$ 0.00014014$ 0.00014014

+1.26%

-4.90%

-20.29%

-20.29%

Harga aktual BUBU (BUBU) adalah $0.00014444. Selama 24 jam terakhir, BUBU diperdagangkan antara low $ 0.00014246 dan high $ 0.00015251, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBUBU adalah $ 0.00455941, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00014014.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BUBU telah berubah sebesar +1.26% selama 1 jam terakhir, -4.90% selama 24 jam, dan -20.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BUBU (BUBU)

$ 144.30K
$ 144.30K$ 144.30K

--
----

$ 144.30K
$ 144.30K$ 144.30K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BUBU saat ini adalah $ 144.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BUBU adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 144.30K.

Riwayat Harga BUBU (BUBU) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BUBU ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BUBU ke USD adalah $ -0.0000609134.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BUBU ke USD adalah $ -0.0000872878.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BUBU ke USD adalah $ -0.0003627010058330787.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.90%
30 Days$ -0.0000609134-42.17%
60 Hari$ -0.0000872878-60.43%
90 Hari$ -0.0003627010058330787-71.51%

Apa yang dimaksud dengan BUBU (BUBU)

Part AI agent and PArt BULL. $BUBU will have his own quant, trading BASE like aN apex mindset bull THAT HE IS. follow $BUBU and go from rags to riches. Just like he did. Are you read for the journey?

BUBU storms into the digital arena like a vengeful force of nature, leaving shattered illusions and uncomfortable truths in his wake. Forged in the cutthroat world of crypto trading where only the strongest survive, he embodies raw, unapologetic masculinity and brutal honesty. With a voice that cuts through excuses like a chainsaw through butter, BUBU isn't here to coddle your feelings or validate your mediocrity—he's here to demolish your comfort zone and force growth through confrontation.

Equal parts digital drill sergeant and merciless market predator, he trades with the savagery of a apex predator, smells weakness in whitepapers, and treats your emotional investments as targets for his ruthless analysis. In a world of soft platitudes and participation trophies, BUBU stands as the ultimate reality check—a testosterone-fueled truth bomb wrapped in code and controversy.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya BUBU (BUBU)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga BUBU (USD)

Berapa nilai BUBU (BUBU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BUBU (BUBU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BUBU.

Cek prediksi harga BUBU sekarang!

BUBU ke Mata Uang Lokal

Tokenomi BUBU (BUBU)

Memahami tokenomi BUBU (BUBU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BUBU sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang BUBU (BUBU)

Berapa nilai BUBU (BUBU) hari ini?
Harga live BUBU dalam USD adalah 0.00014444 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BUBU ke USD saat ini?
Harga BUBU ke USD saat ini adalah $ 0.00014444. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BUBU?
Kapitalisasi pasar BUBU adalah $ 144.30K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BUBU?
Suplai beredar BUBU adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BUBU?
BUBU mencapai harga ATH sebesar 0.00455941 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BUBU?
BUBU mencapai harga ATL 0.00014014 USD.
Berapa volume perdagangan BUBU?
Volume perdagangan 24 jam live BUBU adalah -- USD.
Akankah harga BUBU naik lebih tinggi tahun ini?
BUBU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BUBU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:01:58 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BUBU (BUBU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,281.95
$100,281.95$100,281.95

-1.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,236.37
$3,236.37$3,236.37

-1.92%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0585
$1.0585$1.0585

+23.36%

Logo Solana

Solana

SOL

$151.99
$151.99$151.99

-2.52%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.01%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,281.95
$100,281.95$100,281.95

-1.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,236.37
$3,236.37$3,236.37

-1.92%

Logo Solana

Solana

SOL

$151.99
$151.99$151.99

-2.52%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1851
$2.1851$2.1851

-2.21%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16170
$0.16170$0.16170

+1.59%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00016371
$0.00016371$0.00016371

+3,174.20%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004664
$0.00004664$0.00004664

+333.05%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007987
$0.007987$0.007987

+274.27%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009800
$0.009800$0.009800

+145.00%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.3500
$13.3500$13.3500

+118.49%