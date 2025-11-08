Harga BunnyPark Game Hari Ini

Harga live BunnyPark Game (BG) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BG ke USD saat ini adalah -- per BG.

BunnyPark Game saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,734.67, dengan suplai yang beredar 995.41M BG. Selama 24 jam terakhir, BG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00838662, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BG bergerak -0.16% dalam satu jam terakhir dan -14.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BunnyPark Game (BG)

Kapitalisasi Pasar $ 9.73K$ 9.73K $ 9.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.78K$ 9.78K $ 9.78K Suplai Peredaran 995.41M 995.41M 995.41M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BunnyPark Game saat ini adalah $ 9.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BG adalah 995.41M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.78K.