Harga live BurnedFi hari ini adalah 5.41 USD. Lacak informasi harga aktual BURN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BURN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BURN

Info Harga BURN

Penjelasan BURN

Whitepaper BURN

Situs Web Resmi BURN

Tokenomi BURN

Prakiraan Harga BURN

Logo BurnedFi

Harga BurnedFi (BURN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BURN ke USD:

$5.38
$5.38$5.38
+6.60%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live BurnedFi (BURN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:18:36 (UTC+8)

Informasi Harga BurnedFi (BURN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.82
$ 2.82$ 2.82
Low 24 Jam
$ 5.54
$ 5.54$ 5.54
High 24 Jam

$ 2.82
$ 2.82$ 2.82

$ 5.54
$ 5.54$ 5.54

$ 10.25
$ 10.25$ 10.25

$ 0.542183
$ 0.542183$ 0.542183

-0.36%

+7.26%

+9.04%

+9.04%

Harga aktual BurnedFi (BURN) adalah $5.41. Selama 24 jam terakhir, BURN diperdagangkan antara low $ 2.82 dan high $ 5.54, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBURN adalah $ 10.25, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.542183.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BURN telah berubah sebesar -0.36% selama 1 jam terakhir, +7.26% selama 24 jam, dan +9.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BurnedFi (BURN)

$ 67.36M
$ 67.36M$ 67.36M

--
----

$ 67.36M
$ 67.36M$ 67.36M

12.43M
12.43M 12.43M

12,427,982.998576827
12,427,982.998576827 12,427,982.998576827

Kapitalisasi Pasar BurnedFi saat ini adalah $ 67.36M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BURN adalah 12.43M, dan total suplainya sebesar 12427982.998576827. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 67.36M.

Riwayat Harga BurnedFi (BURN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BurnedFi ke USD adalah $ +0.365724.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BurnedFi ke USD adalah $ +4.6082407050.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BurnedFi ke USD adalah $ +12.3588853200.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BurnedFi ke USD adalah $ +3.2637251493942652.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.365724+7.26%
30 Days$ +4.6082407050+85.18%
60 Hari$ +12.3588853200+228.45%
90 Hari$ +3.2637251493942652+152.06%

Apa yang dimaksud dengan BurnedFi (BURN)

The token symbols $burnedFi (shortened as $burn) and $burnBuild (shortened as $build) are used in the following references. Convert your $burn tokens into an equivalent amount of $BNB and mint $build tokens as proof. Assumption: Burning 1000 $burn tokens worth 1 $BNB will mint 1 $build token as your proof. Simultaneously, an additional 1 $build token will be minted and distributed to all $build holders [based on $build holdings]. If you are the first to burn $burn tokens worth 1 $BNB, you will receive 1 $build and 1 $build reflection, totaling 2 tokens. When the second burn, with tokens worth 2 $BNB, occurs, the participant will receive 2 $build proofs and 1 $build reflection. You will also receive 1 $build (as you occupy 50% of the share). And so on!

Claim Rewards: Reward calculation: Your holdings of $build - Your proof (build) = BNB reward you can claim. Assuming your initial burn value was 1 $build (proof), when you accumulate 10 $build, you can claim a reward of 9 $BNB! Regardless of the quantity of your $build proofs, they will be reset to zero when you claim the reward. Don't claim rewards too easily; leave them for community development.

Invite Rewards: When a burner uses your link to burn $burn tokens, you can receive a 10% reward in $burn tokens. If you were also invited, the person who invited you can also receive a 5% reward in $burn tokens. The remaining $burn tokens will be transferred to the black hole (0xdead) address, at least 85%.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya BurnedFi (BURN)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga BurnedFi (USD)

Berapa nilai BurnedFi (BURN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BurnedFi (BURN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BurnedFi.

Cek prediksi harga BurnedFi sekarang!

BURN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi BurnedFi (BURN)

Memahami tokenomi BurnedFi (BURN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BURN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang BurnedFi (BURN)

Berapa nilai BurnedFi (BURN) hari ini?
Harga live BURN dalam USD adalah 5.41 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BURN ke USD saat ini?
Harga BURN ke USD saat ini adalah $ 5.41. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BurnedFi?
Kapitalisasi pasar BURN adalah $ 67.36M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BURN?
Suplai beredar BURN adalah 12.43M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BURN?
BURN mencapai harga ATH sebesar 10.25 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BURN?
BURN mencapai harga ATL 0.542183 USD.
Berapa volume perdagangan BURN?
Volume perdagangan 24 jam live BURN adalah -- USD.
Akankah harga BURN naik lebih tinggi tahun ini?
BURN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BURN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting BurnedFi (BURN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

