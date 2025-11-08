Harga Bush Ripper Hari Ini

Harga live Bush Ripper ($RIPPER) hari ini adalah --, dengan perubahan 11.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $RIPPER ke USD saat ini adalah -- per $RIPPER.

Bush Ripper saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,126, dengan suplai yang beredar 420.69B $RIPPER. Selama 24 jam terakhir, $RIPPER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $RIPPER bergerak +0.21% dalam satu jam terakhir dan -23.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bush Ripper ($RIPPER)

Kapitalisasi Pasar $ 30.13K$ 30.13K $ 30.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.13K$ 30.13K $ 30.13K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Bush Ripper saat ini adalah $ 30.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $RIPPER adalah 420.69B, dan total suplainya sebesar 420690000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.13K.