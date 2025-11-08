Harga buy and sleep Hari Ini

Harga live buy and sleep (SLEEPCOIN) hari ini adalah $ 0.00000909, dengan perubahan 6.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SLEEPCOIN ke USD saat ini adalah $ 0.00000909 per SLEEPCOIN.

buy and sleep saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,987.83, dengan suplai yang beredar 999.92M SLEEPCOIN. Selama 24 jam terakhir, SLEEPCOIN diperdagangkan antara $ 0.00000831 (low) dan $ 0.00000906 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0006278, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000806.

Dalam kinerja jangka pendek, SLEEPCOIN bergerak +1.34% dalam satu jam terakhir dan -14.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar buy and sleep (SLEEPCOIN)

Kapitalisasi Pasar $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K Suplai Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Total Suplai 999,923,300.29 999,923,300.29 999,923,300.29

Kapitalisasi Pasar buy and sleep saat ini adalah $ 8.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SLEEPCOIN adalah 999.92M, dan total suplainya sebesar 999923300.29. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.99K.