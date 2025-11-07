BursaDEX+
Harga live Buz Economy hari ini adalah 0.04978072 USD. Lacak informasi harga aktual BUZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BUZ dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Buz Economy

Harga Buz Economy (BUZ)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BUZ ke USD:

$0.04978201
-0.50%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Buz Economy (BUZ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:20:50 (UTC+8)

Informasi Harga Buz Economy (BUZ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04966665
Low 24 Jam
$ 0.050083
High 24 Jam

$ 0.04966665
$ 0.050083
$ 0.646605
$ 0.04961626
-0.34%

-0.16%

-3.97%

-3.97%

Harga aktual Buz Economy (BUZ) adalah $0.04978072. Selama 24 jam terakhir, BUZ diperdagangkan antara low $ 0.04966665 dan high $ 0.050083, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBUZ adalah $ 0.646605, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04961626.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BUZ telah berubah sebesar -0.34% selama 1 jam terakhir, -0.16% selama 24 jam, dan -3.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Buz Economy (BUZ)

$ 748.89K
--
$ 748.89K
15.00M
15,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Buz Economy saat ini adalah $ 748.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BUZ adalah 15.00M, dan total suplainya sebesar 15000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 748.89K.

Riwayat Harga Buz Economy (BUZ) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Buz Economy ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Buz Economy ke USD adalah $ -0.0057216018.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Buz Economy ke USD adalah $ -0.0158090076.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Buz Economy ke USD adalah $ -0.0236024860464836.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.16%
30 Days$ -0.0057216018-11.49%
60 Hari$ -0.0158090076-31.75%
90 Hari$ -0.0236024860464836-32.16%

Apa yang dimaksud dengan Buz Economy (BUZ)

The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy.

Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Buz Economy (BUZ)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Buz Economy (USD)

Berapa nilai Buz Economy (BUZ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Buz Economy (BUZ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Buz Economy.

Cek prediksi harga Buz Economy sekarang!

BUZ ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Buz Economy (BUZ)

Memahami tokenomi Buz Economy (BUZ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BUZ sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Buz Economy (BUZ)

Berapa nilai Buz Economy (BUZ) hari ini?
Harga live BUZ dalam USD adalah 0.04978072 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BUZ ke USD saat ini?
Harga BUZ ke USD saat ini adalah $ 0.04978072. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Buz Economy?
Kapitalisasi pasar BUZ adalah $ 748.89K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BUZ?
Suplai beredar BUZ adalah 15.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BUZ?
BUZ mencapai harga ATH sebesar 0.646605 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BUZ?
BUZ mencapai harga ATL 0.04961626 USD.
Berapa volume perdagangan BUZ?
Volume perdagangan 24 jam live BUZ adalah -- USD.
Akankah harga BUZ naik lebih tinggi tahun ini?
BUZ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BUZ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:20:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Buz Economy (BUZ)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

